Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları başlıyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalleleri ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyeceklerini bildirdi.

???????Acar, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 109 mahalle olduğunu belirterek, her hafta bir gün belirledikleri mahalleleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Amacçlarının mahallelerin sıkıntılarını, önerilerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak olduğunu vurgulayan Acar, "Gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahallelerimizin sorunu varsa çözüm bulmaya gayret göstereceğiz, ivedi olarak sorunun çözülmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Acar, mahalle ziyaretlerine belediye birim müdürleriyle katılacağını da sözlerine ekledi.