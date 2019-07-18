Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları yapılacak
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Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları yapılacak

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta mahalle ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti.

Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları yapılacak, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta mahalle ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti.
Acar, yaptığı açıklamada, ilçede 109 mahalle bulunduğunu kaydetti.
Her hafta bir gün belirledikleri mahalleleri ziyaret edeceğini ifade eden Acar, "Amacımız mahallelerimizin sıkıntılarını, önerilerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak." dedi.
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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