Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları yapılacak
1 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta mahalle ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti.
Kızılcahamam Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:17 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, her hafta mahalle ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti.
Acar, yaptığı açıklamada, ilçede 109 mahalle bulunduğunu kaydetti.
Her hafta bir gün belirledikleri mahalleleri ziyaret edeceğini ifade eden Acar, "Amacımız mahallelerimizin sıkıntılarını, önerilerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak." dedi.
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