Kızılcahamam'da mahalle ismini dağa yazdılar - Son Dakika
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Kızılcahamam'da mahalle ismini dağa yazdılar

45 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ismini dağlara yazarak Türk bayrağı dikti.

Kızılcahamam'da mahalle ismini dağa yazdılar, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ismini dağlara yazarak Türk bayrağı dikti.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, bir araya gelerek mahallelerinin ismini dağdaki taşları boyayarak yazdı. Köylüler isimlerinin yanına 12 metre uzunluğunda Türk bayrağı dikerek, yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı. - ANKARA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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