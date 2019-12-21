Kızılcahamam'da "mavi" çöp konteyneri uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 'mavi' çöp konteyneri uygulaması başladı - Son Dakika

Kızılcahamam'da "mavi" çöp konteyneri uygulaması başladı

6 saat önce

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'da geri dönüşebilir atıklar için mahallelere mavi çöp konteynerleri konuldu.

Kızılcahamam'da

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'da geri dönüşebilir atıklar için mahallelere mavi çöp konteynerleri konuldu.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık görevlileri tarafından konulan konteynerlerin, kağıt, karton, plastik ve metal atıklar için kullanılması isteniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için başlatılan "Sıfır Atık" uygulamasında pilot ilçe seçildiklerini belirtti.

Uygulamalarla Türkiye için örnek olacaklarını kaydeden Acar, vatandaşların bu konudaki duyarlılığının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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