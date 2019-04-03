Kızılcahamam'da Mazbatalar Verildi

Yerel seçimlerin sonucuna göre Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Yerel seçimlerin sonucuna göre Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen Süleyman Acar, Kızılcahamam Yüksek Seçim Kuruluna giderek Hakime Ezgi Pınar Karataş'tan mazbatasını aldı. Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte görev yapacak olan Belediye Meclis üyeleri de mazbatalarını aldılar. Kızılcahamam Yüksek Seçim Kurulunda yapılan mazbata törenine Belediye Başkanı Süleyman Acar ailesi ile birlikte katılırken, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ve partililer de törende hazır bulundu. - ANKARA

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