Kızılcahamam'da "Millet Bahçesi" ihalesi yapıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Kızılcahamam'da 40 bin metrekarelik alanda kurulacak Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde, Millet Kıraathanesi ile cami, çocuk oyun alanı, yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolları, peyzaj donatı elemanları, tematik bahçeler, amfitiyatro, etkinlik alanları, piknik alanları, spor sahaları, kuru havuz ve meyve bahçesi yer alacak.



40 bin metrekareye inşa edilecek Millet Bahçesi'nde 4 bin 850 metre yürüyüş yolu, 250 metre bisiklet yolu, 680 ağaç, 15 bin 750 çalı, 480 metrekare Millet Kıraathanesi ve cami bulunacak.

Millet Bahçesi'nde, çocuk ve gençlere hitap eden oyun alanları ve amfitiyatro da yer alacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin termal cenneti ve ilk sıfır atık ilçesi, Ankara'nın akciğeri olan ilçemize ne yapsak azdır. Seçim beyannamemizde ne beyan etmişsek tek tek projelerimizi faaliyete geçiriyoruz. Millet Bahçemizin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.