Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Mursi için cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam'da Mursi için cenaze namazı

10 dakika önce

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kızılcahamam'da Mursi için cenaze namazı, System.String[]
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

68 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay kıldırırken, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve çok sayıda vatandaş namaza katılarak saf tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Mısır, Kızılcahamam, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Mursi için cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]