Kızılcahamam'da Mursi için cenaze namazı
10 dakika önce
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Mursi'nin cenazesine ailesi dışında katılıma izin verilmedi
Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar!
ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz
Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi