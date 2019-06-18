Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kızılcahamam'da mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
'da mahkeme salonunda şehit olan Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kızılcahamam Aşağı Merkez
Camii'nde Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA
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