Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Kızılcahamam'da mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Kızılcahamam'da mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii'nde Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
Mısır, Muhammed Mursi, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]