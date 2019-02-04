Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

Kızılcahamam'da Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

22 dakika önce

Kızılcahamam'da eğitim gören 3 bin 925 öğrenci ve görev yapan 365 öğretmen ikinci yarıyıl için eğitim-öğretime merhaba dediler.

Kızılcahamam'da Öğrenciler Dersbaşı Yaptı, System.String[]
Kızılcahamam'da eğitim gören 3 bin 925 öğrenci ve görev yapan 365 öğretmen ikinci yarıyıl için eğitim-öğretime merhaba dediler.

Kızılcahamam Çağatay İlkokulunda yapılan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Şube Müdürü Murat Şahin de katıldı. Karakuş, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesini dileyerek, yönetici ve öğretmenlerle sohbet etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Murat Şahin, Kızılcahamam, Güncel
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