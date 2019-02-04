Kızılcahamam'da Öğrenciler Dersbaşı Yaptı
22 dakika önce
Kızılcahamam'da eğitim gören 3 bin 925 öğrenci ve görev yapan 365 öğretmen ikinci yarıyıl için eğitim-öğretime merhaba dediler.
Kızılcahamam
'da eğitim gören 3 bin 925 öğrenci ve görev yapan 365 öğretmen ikinci yarıyıl için eğitim-öğretime merhaba dediler.
Kızılcahamam Çağatay İlkokulunda yapılan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Şube Müdürü Murat Şahin
de katıldı. Karakuş, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesini dileyerek, yönetici ve öğretmenlerle sohbet etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:56 Kaynak: İHA
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