Kızılcahamam'da öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"ne destek - Son Dakika
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Kızılcahamam'da öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"ne destek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne Kızılcahamam'daki öğrenciler destek verdi.

Kızılcahamam'da öğrencilerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne Kızılcahamam'daki öğrenciler destek verdi.

Minik öğrenciler, Kızılcahamam Belediyesi önüne kurulan Atık Toplama Noktası'na kağıt, cam, plastik ve metalden oluşan 23 kilogram atık bıraktı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, proje hakkında bilgi verdiği öğrencileri daha sonra makamında ağırladı.

Acar, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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