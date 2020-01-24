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Kızılcahamam'da öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"ne destek
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne Kızılcahamam'daki öğrenciler destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne Kızılcahamam'daki öğrenciler destek verdi.
Minik öğrenciler, Kızılcahamam Belediyesi önüne kurulan Atık Toplama Noktası'na kağıt, cam, plastik ve metalden oluşan 23 kilogram atık bıraktı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, proje hakkında bilgi verdiği öğrencileri daha sonra makamında ağırladı.
Acar, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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