Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği
2 saat önce
Kızılcahamam Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:14 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuldu.
Yardımlar, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye teslim edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a teslim edildi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz." ifadesini kullandı.
Son Dakika: Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır