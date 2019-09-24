Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği

2 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Yardımlar, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye teslim edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a teslim edildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz." ifadesini kullandı.

Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]