Kızılcahamam'da okul güvenliği toplantısı

Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir ortamda ders görmeleri için okul içinde ve çevresinde her türlü tedbirin alınacağını söyledi.