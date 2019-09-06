Kızılcahamam'da okul güvenliği toplantısı
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Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir ortamda ders görmeleri için okul içinde ve çevresinde her türlü tedbirin alınacağını söyledi.
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