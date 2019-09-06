Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da okul güvenliği toplantısı
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Kızılcahamam'da okul güvenliği toplantısı

8 dakika önce

Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Kızılcahamam'da okul güvenliği toplantısı, System.String[]

Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir ortamda ders görmeleri için okul içinde ve çevresinde her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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