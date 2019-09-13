Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi
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Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi

38 dakika önce

Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi.

Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi.

Kızılcahamam Belediye Zabıta, sağlık merkezi ve emniyet ekipleri, ilçe genelinde okulların kantinlerinde inceleme gerçekleştirdi.

Denetlemede satılması yasak olan yiyecek ve içecekler hakkında işletme sahiplerine bilgi verildi.

Kantinde çalışan personelin kılık kıyafeti, hijyen koşullarına uygunluğu, kullandıkları materyallerin temizliği, ruhsat kontrolü, ambalajlı satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, açıkta ürün bulundurma konusunda uymaları gereken kurallar konusunda da uyarıda bulunuldu.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, geleceğin teminatı çocuklarla ilgili hassas olduklarını belirterek, "Eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik denetimlerimizi titizlikle devam ettireceğiz." dedi.

Kızılcahamam, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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