Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi.
Kızılcahamam Belediye Zabıta, sağlık merkezi ve emniyet ekipleri, ilçe genelinde okulların kantinlerinde inceleme gerçekleştirdi.
Denetlemede satılması yasak olan yiyecek ve içecekler hakkında işletme sahiplerine bilgi verildi.
Kantinde çalışan personelin kılık kıyafeti, hijyen koşullarına uygunluğu, kullandıkları materyallerin temizliği, ruhsat kontrolü, ambalajlı satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, açıkta ürün bulundurma konusunda uymaları gereken kurallar konusunda da uyarıda bulunuldu.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, geleceğin teminatı çocuklarla ilgili hassas olduklarını belirterek, "Eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik denetimlerimizi titizlikle devam ettireceğiz." dedi.