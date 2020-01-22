Kızılcahamam'da okulu

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçedeki bir okulun "izci kampı"na uygunluğunu inceledi.

Kızılcaören Özdere Mahallesi'ndeki okula gelen Aksoy ve Acar, incelemelerde bulundu.

Acar, burada yaptığı açıklamada, izci kampı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İzcilik, eğitici yönüyle çocuk ve gençlerin kendini tanımasına, güvenmesine, sorumluluk almasına, topluma hizmet etmesine ve doğayı koruma duygusunun gelişmesine yardımcı olur." dedi.