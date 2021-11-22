Kızılcahamam'da orman işçilerinin zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor - Son Dakika

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kesim alanlarında çalışan orman işçilerin mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

Sık ağaçların bulunduğu ormanlık alanda işletme tarafından damgalanan ağaçların orman işçileri tarafından tespit edilip hızarla kesilmesi ile başlayan süreç, kütüklerin traktöre yüklenip yol yakınına taşınmasıyla devam ediyor.

İşçiler kabuğu soyulup orman işletmesi görevlisinin gözetiminde belli ölçülere göre bölünen kütükleri, tomruk haline getirerek kamyona yüklüyor. Depolama alanına teslim edilen tomruklar kullanım amacına göre kağıtlık, sanayi ve tomruk olarak satışa hazır hale getiriliyor.

Orman işçisi Ahmet Atakul, 1993'ten beri baba mesleği de olan ormancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Sabah evimizden 7 gibi çıkıp ormana geliyoruz. Orman işletmesinin kesim için damgaladığı ağaçları tespit edip, kesimini, budamasını yapıp hazır hale getiriyoruz. Emvalin tespiti ile Kızılcahamam Orman İşletmesi deposuna teslim ediyoruz." diye konuştu.

Orman işçisi Turhan Çetin, amaçlarının ormanı yok etmek değil, koruyup kollamak olduğunun altını çizerek, "100-200 yaşında ağaçlar var. Bunların bakımını yapmazsak alttan gençlik gelmez ve gelecek nesillere de orman diye bir şey kalmaz. Görevimiz ormanı yenileyip gelecek nesillere güzel bir orman bırakmak." dedi.

İşin yorucu olduğunu, erkenden yola çıktıklarını ifade eden Çetin, "Ama şikayetçi değiliz. Bu bizim ekmeğimiz, geçimimizi ormandan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. ?????