Kızılcahamam'da parklar, meydanlar ve banklar yaşlılar için dezenfekte edildi - Son Dakika

Kızılcahamam'da parklar, meydanlar ve banklar yaşlılar için dezenfekte edildi

Kızılcahamam Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanacak sokağa çıkma serbestliği nedeniyle parklarda, meydanlarda ve oturma banklarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanacak sokağa çıkma serbestliği nedeniyle parklarda, meydanlarda ve oturma banklarında dezenfeksiyon işlemi yaptı. Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma serbestliğinde, sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmada, parklar, meydanlar ve oturma banklarının dezenfekte edildiğini aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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