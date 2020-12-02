Kızılcahamam'da projeler incelendi - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, devam eden çalışmaları inceledi.

Aksoy ve bareberindekiler, Köprülü Kavşak, Kentsel Dönüşüm, Cephe İyileştirme, Yeni Emniyet Binası, Yeni Park Alanı ve İmam Hatip Lisesi pansiyonunu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Aksoy, ilçede devam eden projeleri gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldıklarını anlatarak, "Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve ekibine, ayrıca ilçemizdeki yatırımlarda büyük desteğini hissettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Acar da şantiye şefi ve yüklenici firma yetkilileri ile incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, ilçeyi geliştirebilmek ve daha yaşanabilir bir Kızılcahamam için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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