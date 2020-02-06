Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlenecek

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Rıza Doğan Güreş Turnuvası'nın 18-19 Şubat'ya yapılacağı bildirildi.

Kızılcahamam'da Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlenecek, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek Rıza Doğan Güreş Turnuvası'nın 18-19 Şubat'ya yapılacağı bildirildi.

Belediye ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ilçede bulunan Güreş Milli Takımlar Kamp ve Spor Merkezi'nde organize ettiği turnuvada müsabakalar saat 10.00'dan itibaren başlayacak.

Gençler kategorisinde 2000-2001-2002 doğumlu sporcular, yıldızlar kategorisinde 2003-2004- 2005 doğumlu sporcular ve minikler kategorisinde de 2005-2006 doğumlu sporcular güreşecek.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, merhum şampiyon güreşçi Rıza Doğan'ın anılacağı turnuvaya tüm güreşseverleri davet etti.

Kızılcahamam, Rıza Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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