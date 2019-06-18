Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da sağanak
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Kızılcahamam'da sağanak

53 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Mehmet Yıldız, sağanak sonrası su baskınından olumsuz etkilenen Güvem ve Dereköy Mahallelerindeki bahçe ve evlerde inceleme yaptı.

Kızılcahamam'da sağanak, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Mehmet Yıldız, sağanak sonrası su baskınından olumsuz etkilenen Güvem ve Dereköy Mahallelerindeki bahçe ve evlerde inceleme yaptı.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Acar, hasar tespitinde bulunarak mağduriyetin giderilmesi için gerekli talimatları verdiklerini belirtti.
Acar, "Belediye ekiplerimiz gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun, Rabbim tekrarını yaşatmasın" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:32 Kaynak: AA
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