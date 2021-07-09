Kızılcahamam'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika

Evlerin temizliğine belediye ekiplerinin destek vereceğini belirten Acar, ailelerin geçici olarak belediyeye ait tesislerde ağırlanacağını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar , evi zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sabah başlayan sağanak nedeniyle Akçay Mahallesi'ndeki 5 daireyi su bastı. İlçede bazı iş yerlerinde su baskını sonrası tahliye ve temizlik işlemi başlatıldı.

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