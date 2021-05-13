Kızılcahamam'da şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Aksoy ve Acar, 15 Temmuz darbe girişiminde üç evladını kaybeden Muzaffer Gülşen'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan evlatları Lütfi, Mehmet ve Hakan Gülşen, Genelkurmay Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda boynuna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan İbrahim Ateş, 1986 Yılında Adıyaman'da şehit olan Necip Oral ve 1987 yılında Elazığ'da çatışma sırasında şehit olan Tuncay Özdere'nin ailelerini ve kabirlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Başkan Acar, şehitlerin, milletin kalbinde her zaman müstesna bir yeri olduğunu ifade ederek, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak, bizlerin vefa borcudur." dedi.

Kaymakam Aksoy da "Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle devletimiz şehit ailelerinin, gazi ve ailelerinin her zaman yanındadır. Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır." diye konuştu.