Kızılcahamam'da şehit annesine ziyaret - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında iki oğlu ve damadını şehit veren Muzaffer Gülşen, Anneler Gününde unutulmadı.

Darbe girişimi sırasında oğulları ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar evinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülşen, "Çok teşekkür ederim. Düşünülmek, hatırlanmak yeter" dedi.

Başkan Acar ise "3 evladını şehit veren Muzaffer Annemizi ziyaret ederek Anneler Gününü kutladık. Muzaffer Annemizin ve yakınlarının bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Onlar bizim başımızın tacı, ne yapsak haklarını ödeyemeyiz." diye konuştu.



Kaymakam Aksoy da vatan, bayrak ve millet için canını feda eden aziz şehitlerin annelerini ziyaret ederek bu özel günde onları yalnız bırakmadıklarını belirtti.