Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Kızılcahamam'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşağı Merkez Cami'de şehit güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.

Kızılcahamam'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşağı Merkez Cami'de şehit güvenlik güçleri için mevlit okutuldu.


Etkinlikte, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahi seslendirildi.

Vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Polis Merkezi Amiri İsa Erdoğmuş, daire amirleri, şehit aileleri, emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emniyet mensupları, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:13 Kaynak: AA

Polis, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]