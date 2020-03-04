Kızılcahamam'da "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirelecek - Son Dakika

Kızılcahamam'da "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirelecek

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için Kızılcahamam'da "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam'da

İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için Kızılcahamam'da "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin acısını hala yüreğimizde taşıyoruz ve yaşanan bu olaylar hepimizi çok derinden yaraladı." dedi.

İdlib'de yaşanan kalleşçe saldırıda şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için cuma günü saat 14.00'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yürüyüş düzenleneceğini aktaran Acar, tüm ilçe sakinlerini yürüyüşe davet etti.

"Şehit Ağacı"na İdlib'de hain saldırıda şehit olan kahraman askerin künyelerinin asılacağını belirten Acar, şunları kaydetti:

"Yürüyüşte hiçbir siyasi parti, kişi, kurum ve kuruluşları temsil eden pankart veya görseller bulundurulmayacak. Sadece Türk bayrağı altında tek ses, tek yürek olacağımız yürüyüşümüzde tüm Kızılcahamamlı hemşehrilerimizi görmek bizleri onurlandıracaktır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybetmiş tüm kahraman askerlerimizi rahmet ile anıyor, tüm gazilerimize minnet duygularım ile saygılarımı sunuyorum."

Süleyman Acar, Kızılcahamam, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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