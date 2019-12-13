Kızılcahamam'da sıcak su sondaj kuyusu açıldı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da sıcak su sondaj kuyusu açıldı

6 saat önce

Kızılcahamam'da sıcak su sondaj çalışmasına başladı.

Kızılcahamam'da sıcak su sondaj kuyusu açıldı, System.String[]

Kızılcahamam'da sıcak su sondaj çalışmasına başladı.

Terminal binası yakınlarında başlayan çalışma nedeniyle Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve ilgililerin katılımıyla tören düzenlendi.

Başkan Acar, konuşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü yetkililerine projeyle ilgili desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Termal suyun ilçe için çok önemli olduğuna vurgu yapan Acar, yeni kaynaklar üzerine yapılacak yatırımlarla ilçeye ekonomik girdinin artacağını ifade etti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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