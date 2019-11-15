Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Sıfır Atık çalışmaları
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Kızılcahamam'da Sıfır Atık çalışmaları

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık uygulamasında pilot ilçe seçildiklerini, Türkiye için örnek olacak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kızılcahamam'da Sıfır Atık çalışmaları, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık uygulamasında pilot ilçe seçildiklerini, Türkiye için örnek olacak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada Kızılcahamam'da 36 kurum ve kuruluşa, 14 belediye ek hizmet binasına iç mekan kumbaraları ve dış mekan konteynerleri dağıtıldığını, ilçedeki bin 530 öğrenciye sıfır atık eğitimi verildiğini aktardı.

Tüm hemşehrilerini projeye destek vermeye çağıran Acar, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan Sıfır Atık uygulamasında pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam'da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız" açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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