Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi

6 saat önce

Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi, System.String[]

Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında tüm mahallelere mavi geri dönüşüm atıkları için konteyner yerleştirildi.

Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni inceledi.

Acar, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan sıfır atık uygulamasında pilot ilçe olarak seçilen Kızılcahamam'da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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