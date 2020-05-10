Kızılcahamam'da sıfır atıkla Anneler Günü hediyesi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında çocuklar için geri dönüştürülen malzemelerle en güzel Anneler Günü hediyesi yapma yarışması düzenlendi.

İlçedeki 56 çocuğun katılarak yumurta kolisi, karton, kağıt, gazete, alüminyum folyo, pet ve ahşap atıklarından tasarımlar geliştirdi.

Yarışmada dereceye giren 5 çocuğa ise hediyeleri, Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi personeli tarafından evlerine gidilerek takdim edildi.

Ziyaretlerde annelere de kapı, dolap ve çekmece askılığı hediye edildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı değerlendirmede Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerin düşünce ve duygularını farklı şekillerde ifade etmelerine imkan sağlamak amacıyla Anneler Gününe özel sürpriz hediyeli bir yarışma düzenlediklerini belirterek katılımlarından dolayı çocuklara ve velilerine teşekkür ettiğini ifade etti.