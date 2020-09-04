Kızılcahamam'da temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi ilçede temizlik çalışması yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Temizlik İşleri ekipleri tarafından ile yoğun temizlik ve dezenfekte çalışması devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Yol ve kaldırımlar dezenfektan ile yıkanıyor, camilerimiz buharlı dezenfekte cihazı ile dezenfekte ediliyor. Çöp konteynerleri de dezenfekte aracı ile yıkanıyor. Değerli halkımızın, sevdiklerinin can güvenliği için Covid-19 salgın tehdidine karşı alınmış olan kurallara tavizsiz riayet etmelerini rica ediyorum. Alınan kararların ve önlemlerin etkinliğinin artması vatandaşlarımızın hassasiyetine bağlı." dedi.