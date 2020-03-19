Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi

6 saat önce

Kızılcahamam'da otobüs terminali ulaşım araçları, taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.

Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi, System.String[]

Kızılcahamam'da otobüs terminali ulaşım araçları, taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi.


İlçede yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında Kızılcahamam Otobüs Terminali, halk otobüsleri ve taksi durakları, taksilerde de olmak üzere dezenfekte yapıldı.

Yolcu hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı terminalde dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, toplu ulaşım araçlarını da ilaçlayarak hijyen sağladı.


Belediye Başkanı Süleyman Acar, gerek hemşehrilerinin, gerekse misafirlerinin güvenli ve sağlıklı yolculuğa ulaşması adına Kızılcahamam Otobüs Terminali'nde görev yapan tüm ulaşım araçlarını dezenfekte ettiklerini anlatarak, "İlaçlama ve dezenfekte işlemleri ile halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz. Tedbir amaçlı dezenfekte işlemine özellikle ortak kullanım alanlarında hijyene daha fazla önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için tedbirimizi almaya devam edeceğiz." dedi.

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da toplu ulaşım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]