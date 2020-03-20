Kızılcahamam'da tüm parklar yenileniyor - Son Dakika
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Kızılcahamam'da tüm parklar yenileniyor

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçedeki parklarda fitness aletleri, kamelyalar ve oyun grupları yenileniyor.

Kızılcahamam'da tüm parklar yenileniyor, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçedeki parklarda fitness aletleri, kamelyalar ve oyun grupları yenileniyor.


Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, planlanan program dahilinde ilçedeki parklarda çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Parklardaki fitness aletleri, oyun grupları ve kamelyaların yenilendiğini belirten Acar, "Halkımızın daha rahat spor yapabilmeleri ve çocukların konforlu bir şekilde oyun oynamaları için hem yenileme çalışmaları, hem de yeşil alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:40 Kaynak: AA

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