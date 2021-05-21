Kızılcahamam'da üreticilere 370 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi tarafından 650 üretici aileye yüzde 50 hibe desteğiyle 370 bin fide dağıtıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye bünyesindeki Kırsal Hizmetler Biriminin ilçede ekilmedik tek karış toprak kalmaması hedefiyle çalıştığını söyledi.

Çiftçiye destek ve tarım hayvancılık envanteri noktasında gayretli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Acar, "Yaklaşık 7 aydır sürdürdüğümüz Kırsal Hizmetler çalışmalarımıza bugün bir yenisini daha ekleyerek fide dağıtım projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile 650 aileye ulaşmış bulunmaktayız. Dağıtacağımız 370 bin adet fide Kızılcahamam'da tarım arazilerimizin, bağ ve bahçelerimizin daha fazla hareketlenmesini sağlayacak" dedi.

Törene katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da tarıma verilen destekten dolayı Kızılcahamam Belediyesini tebrik ettiğini ifade etti.

Muhtarlar adına konuşan Çiğirler Mahalle Muhtarı Mehmet Erkaya da fide desteğiyle üreticinin moral bulduğunu kaydetti.