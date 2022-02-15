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Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

15.02.2022 16:08
Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kızılcahamam'da bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, H.E, M.A, ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kızılcahamam, Uyuşturucu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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