Kızılcahamam'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kızılcahamam'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kızılcahamam'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıldır teknik takipte olan uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı "şafak" operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler S.Ç, S.D, S.G, D.Y. ve L.S.B. ikametlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Zanlılardan S.Ç. ve S.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kızılcahamam, Uyuşturucu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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