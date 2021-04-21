Kızılcahamam'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Ekipler, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve 112 tarafından bildirilen çağrılara anında dönüş yapıp, ilçede koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinadaki vatandaşların ilaç ve market alışveriş ihtiyaçlarını yapıyor.

Ekiplerin çalışmalarını hayat normale dönünceye kadar süreceğini belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Vefa Destek Grubumuz, belirlediğimiz saatler arası vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin en kısa sürede karşılanması için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Bu zorlu süreçten bu arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Vatandaşlarımız bize 0312 7361030 - 03127361210 - 0549 781 53 18 numaralı telefonlardan ulaşabilir."