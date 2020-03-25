Kızılcahamam'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika

Kızılcahamam'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

7 saat önce

Kızılcahamam'da Kaymakamlık, belediye, emniyet ve jandarma işbirliğiyle koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.

Kızılcahamam'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu, System.String[]

Kızılcahamam'da Kaymakamlık, belediye, emniyet ve jandarma işbirliğiyle koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.


Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 112, 155,156, 0312 736 10 30, 0312 736 10 30 ve 0549 781 53 18 numaralı telefonu arayarak, siparişlerini söylemeleri halinde talepleri ekipler tarafından karşılanıyor.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Koronavirüs ile mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Acar, "Yaşlılarımız başımızın tacıdır. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. 65 yaş üstü evde kalan hemşehrilerimizin çok fazla kişiyle teması olmaması ve onları korumak adına destek numaralarımızı aradıkları takdirde ihtiyaçlarını ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Evlerinden çıkıp eczanelere gitmelerine gerek yok. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kızılcahamam, Kaymakamlık, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:12 Kaynak: AA

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