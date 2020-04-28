Kızılcahamam'da

Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede Vefa Destek Grubu ekipleri ve belediye personeli, ramazanın da gelmesiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya geç saatlere kadar devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Kızılcahamam Belediyesinin, koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren vatandaşlarının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Acar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs mücadelesinde görevlilerimizin işini kolaylaştıran ve kurallara riayet ederek bu süreçte kararlı bir duruş sergileyen değerli halkımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Birlikte bu zor günleri aşıp tekrar sokaklarımızın cıvıl cıvıl olduğu, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımız günlere adım atacağız. Hep beraber daha güzel günleri yaşayacağız inşallah. Hayırlı ramazanlar dilerim."