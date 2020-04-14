Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu - Son Dakika

Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu

36 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde çıkan yangında 7 ev kül oldu.

Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde çıkan yangında 7 ev kül oldu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerlialören köyünde Hasan Akbaş'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 6 eve daha sıçradı. Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken 7 ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kızılcahamam, Hasan Akbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi Boşanma aşamasındaki koca, eşi ile kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti         
23:58
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir         
23:54
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 00:17:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da yangın: 7 ev kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]