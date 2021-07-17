Kızılcahamam'da yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar helikopteri inceledi.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz , yaptığı açıklamada, helikopterin, Ankara sınırları içerisinde konuşlanan tek yangın söndürme helikopteri olduğunu söyledi.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pırnakpınarı Orman Deposu'na, Ankara ilçelerinde olası orman yangınlarına müdahale etmek üzere helikopter getirildi.

Kızılcahamam 'da olası yangınlarda kullanılmak üzere helikopter konuşlandırıldı.

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