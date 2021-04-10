Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı yenilenecek - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'nın yapılacak çalışmayla yenileneceğini bildirdi.

Acar, Kasaplar Çarşısı'nda Kaymakamı Can Aksoy'un da katıldığı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Acar, ilçeye yakışır modern Kasaplar Çarsısı için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Açık otopark altında bulunan pazar bölümünü de yenileyeceklerini belirten Aksoy, "İlçemizin kalbine kapalı bir otopark daha kazandıracağız. Bu kapsamda açık otopark altında bulunan esnaflarımız ile geçici olarak yürütecekleri işyerleri hakkında istişarelerde bulunacağız." dedi.