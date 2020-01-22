Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi - Son Dakika

Kızılcahamam ilçesinde yaptırılan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı süren merkezde incelemelerde bulundu.

Acar, burada yaptığı açıklamada, tesisin kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Acar, "Pilot bölge olan ilçemiz bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Vatandaşlarımızın da duyarlılık ve destekleri ile proje çalışmaları çok kısa sürede iyi bir noktaya geldi." dedi.