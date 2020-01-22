Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi - Son Dakika

Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi

6 saat önce

Kızılcahamam ilçesinde yaptırılan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi, System.String[]

Kızılcahamam ilçesinde yaptırılan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı süren merkezde incelemelerde bulundu.

Acar, burada yaptığı açıklamada, tesisin kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Acar, "Pilot bölge olan ilçemiz bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Vatandaşlarımızın da duyarlılık ve destekleri ile proje çalışmaları çok kısa sürede iyi bir noktaya geldi." dedi.

Kemalpaşa Mahallesi, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu
FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve gözaltı yetkisi içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]