Kızılcahamam'da "Yaz Konserleri"

Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen "Yaz Konserleri" etkinliği yapıldı.
Etkinliğe Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve vatandaşlar katıldı.
Süleyman Acar, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sanatçılar Ömer Faruk Bostan, Mustafa Arı, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür, seslendirdiği güzel parçalarla, Kızılcahamamlılar'a unutulmaz bir akşam yaşattı.
Konser sonrasında Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek. sanatçılara plaket takdim etti.