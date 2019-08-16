Kızılcahamam'da yemek yarışması ve yaz konserleri

Kızılcahamam
Belediyesince düzenlenen yemek yarışması ve konserler 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Belediyenin organize ettiği "Ulusal Yöresel Yemek Yarışması" etkinliklerinin akşamında verilecek konserlerde, 23 Ağustos Cuma günü Ömer Faruk Bostan
, 24 Ağustos Cumartesi günü ise Umut Sülünoğlu, Uğur Önür ve Mustafa Arı sahne alacak.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
, 23-25 Ağustos'ta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
'nda düzenlenecek yemek yarışması ve konserlere tüm halkı davet etti.