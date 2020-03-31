Kızılcahamam'da yeni kapalı pazar yeri yapılacak - Son Dakika

Kızılcahamam ilçesinde yeni kapalı pazar yeri için çalışmalara başlandı.

Yenice Mahallesi'nde 7 parsel üzerinde yapımı gerçekleştirilecek pazar yeri, bin 100 metrekare alanda inşa edilecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni pazar yerinde rahat ve daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapabileceklerini söyledi.

Çalışmalara başlanıldığını belirten Acar, "Yapılacak pazar yeri çelik yapı üzerinde tasarlanmış olup deprem yönetmenliğine uygun olarak endüstriyel zemin beton ile kaplanacak. Uzun yıllar ilçe halkımıza hizmet edecek. Projenin ihale süreci tamamlandı. Kısa zamanda inşaatına başlayacağız. Söz verdiğimiz bir projemizi daha Kızılcahamamlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.