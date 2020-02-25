Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı - Son Dakika

Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa uyarılarda bulundu.

Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa uyarılarda bulundu.

Ekipler, esnaftan, kaldırımlarda bulunan eşyaları içeri almasını ve tabelaları kaldırmasını istedi.

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürü Talip Yüce, yaptığı açıklamada, şikayetler doğrultusunda sıkı bir denetim uygulayacaklarını söyledi.

Yayaların kaldırımları sorunsuz şekilde kullanmaları gerektiğine işaret eden Yüce, şunları kaydetti:

"İşgaller konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Alışveriş yapan vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasından yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanları hem sıkıntıya sokuyor, hem de hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık. Esnafımızın kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Yüce, kuralları ihlal edenlere yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Zabıta Müdürlüğü, Kızılcahamam, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi
Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı İdlib'de muhaliflerin rejim tankını kovaladığı anlar kamerada! 25 yıldır kola bağımlısı olan adam günde 5 litre kola içiyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da zabıta, kaldırım işgali yapan esnafı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]