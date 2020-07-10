Kızılcahamam'da zararlılara karşı ilaçlama çalışması - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, zararlı böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, sıcak havalarda vatandaşların park ve yeşil alanlarda huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini sağlamak için yoğun biçimde çalıştıklarını söyledi.

Acar, şöyle konuştu:

"Özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren haşere ve zararlı böceklerin halkımızın huzurunu bozmasını istemiyoruz. Ekiplerimiz park ve yeşil alanlarda, kamu kurum bahçelerinde yaz boyu zirai ilaçlamalara devam edecek. Sizlerin sağlığı ve huzuru bizler için her şeyden önce geliyor."