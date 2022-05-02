Kızılcahamam'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika
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Kızılcahamam'da zehir tacirlerine darbe

02.05.2022 09:21
Kızılcahamam'da zehir tacirlerine darbe

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Kızılcahamam'a uyuşturucu getirdiği tespit edilen D.Y isimli erkek şahsın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 45 dakika kovalamacadan sonra yakalandı. Şüpheli ile birlikte 66 gr eroin ve 5 gr metan fetamin denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin bir başka çalışmasında ise ismet Paşa Mahallesi Aşağı Çanlı Yolu mevkiinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Ö.E isimli erkek şahsın üzerinden 2.8 gr metan fetamin denilen narkotik uyuşturucu madde ve eroin bağımlılarının kullandığı reçetesiz 2 adet suboxan ecza ilacı ele geçirildi. - ANKARA

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Kızılcahamam, Uyuşturucu, Hisarcık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızılcahamam'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika


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