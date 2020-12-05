Kızılcahamam'daki 159 cami dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kızılcahamam'daki 159 cami dezenfekte ediliyor

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki 159 cami ile Kur'an kurslarında dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki 159 cami ile Kur'an kurslarında dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüyor. Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 159 cami ve Kur'an kursunda yürüttükleri dezenfeksiyon çalışmaları ile vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şekilde yerine getirmelerini sağlanıyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar konuya ilişkin, "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. İlçe genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemeleri alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

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