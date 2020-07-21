Kızılcahamam'daki bir evden ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 5 kişi, tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyaları çaldığı öne sürülen 5 kişi, tutuklandı.

Akçay Mahallesi Şehit Hüseyin Köksal Caddesi'ndeki bir evden 16 Temmuz'da yapılan hırsızlık olayına ilişkin polis, MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme sonucu zanlıların B.G. (28), C.T. (25), F.G. (29), D.Ö (18) ve S.V. (21) olduğu belirlendi. Zanlıları Kahramankazan ilçesi Akıncılar mevkisindeki bir otomobilde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.