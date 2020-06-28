Kızılcahamam'daki çadır kamplar tatilcilerden ilgi görüyor - Son Dakika

Kızılcahamam'daki çadır kamplar tatilcilerden ilgi görüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Tabiat Parkı'nda bulunan çadır kamplarda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Tabiat Parkı'nda bulunan çadır kamplarda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

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Kızılcahamam, termal tesislerinin yanı sıra kent gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden de ilgi görüyor.

Tabiat parkını gezen Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamp için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Aksoy, yaptığı açıklamada, ilçenin Ankara'nın ekoturizm merkezi olma hedefine yönelik çalışmaları vakit buldukça yerinde incelemeye çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla tabiat parkını gezdiklerini belirten Aksoy, "Sınavlardan sonra çocuklarıyla çadır kamp yapmak isteyen aileler için Ankara merkeze 110 kilometre mesafede güvenli nezih bir durak olan işletmemizi ziyaretimizde misafirlerimizle sohbet imkanı bulduk." diye konuştu.

Belediye Başkan Acar ise doğa tutkunlarını Kızılcahamam'a davet etti.

Acar, " Türkiye'nin termal cenneti, aynı zamanda ilk sıfır atık ilçesi olan Kızılcahamam'a tüm doğaseverlerimizi bekliyoruz." dedi.

Kızılcahamam, Can Aksoy, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kızılcahamam'daki çadır kamplar tatilcilerden ilgi görüyor - Son Dakika

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